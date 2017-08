Signa kauft in der Mediaspree

Mega-Deal für die Signa-Gruppe: Die Österreicher haben sich einen letzten der noch vorhandenen Filet-Flecke in einem bei Investoren überaus beliebten Ein- und Verkaufsviertel der Hauptstadt gesichert. In der Berliner Mediaspree und in unmittelbarer Nachbarschaft zu Zalando und Coca-Cola, zu MTV und Universal Music wollen die expansionsfreudigen Alpenländer an der Mercedes-Benz-Arena in Friedrichshain einen 90 Meter hohen Büroturm bauen. Das Grundstück an der Tamara-Danz-Straße hat die Anschutz Entertainment Group (AEG) veräußert.

.

Die Pläne für das Engagement in der Mediaspree sind bereits durch geplant: Auf der Agenda steht eine moderne Büroimmobilie, die über eine BGF von 50.000 m² verfügen soll. Getreu der Maxime des „stylischen“ Viertels mit der starken Präsenz von Technologie- und Medienunternehmen bleibt das Erdgeschoss des „attraktiven Landmark Buildings“ angesagter Gastronomie und ausgewähltem Einzelhandel vorbehalten.



Die Berlin Hyp war in die Finanzierung des Ankaufs involviert, JLL hat das strukturierte Bieterverfahren gemanagt. Signa will nach eigenem Bekunden sein Engagement in der Hauptstadt in den nächsten Jahren durch Projekte mit einem Volumen von zwei Milliarden Euro unterstreichen.