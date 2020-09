Update: Signa kauft Essener Konzernzentrale von Publity

Die Karstadt-Mutter Signa hat die Essener Hauptverwaltung von Karstadt von der Publity AG erworben. Dies ist nun offiziell bestätigt. Die Tochtergesellschaft Preos Real Estate AG hat das Mitte 2019 erworbene, vollvermietete Objekte veräußert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Der Asset Manager hatte die Karstadt-Zentrale in der die Theodor-Althoff-Straße 2 im vergangenen Jahr erworben [Publity kauft Karstadt-Zentrale in Essen für eigenen Bestand] und sie sukzessive neu vermietet. Aktuell ist das Verwaltungsgebäude, das eine Mietfläche von rund 100.000 m² aufweist nahezu voll vermietet. Einer der größten Mietverträge war in diesem Zuge der Mietvertrag über 26.800 m² mit der Polizei Essen [Publity vermietet Karstadt-Zentrale in Essen an die Polizei] und auch Karstadt ist noch mit 30.000 m² bis 2028 im Objekt ansässig. Im Rahmen der Sanierung der Warenhaus-Gruppe Galeria Karstadt Kaufhof wurden allerdings im April auch für die Zentrale vorerst die Mietzahlungen eingestellt. Ob der Mietzahlungs-Stopp tatsächlich wie damals angekündigt bis Juni andauerte, ist nicht bekannt, da die Verhandlungen zwischen den beiden Partnern vertraulich verliefen.



Laut Publity-Vorstand Frank Schneider trenne sich das Unternehmen laut eines Artikels der WAZ aus „strategischen Gründen“ von dem Verwaltungsgebäude. Signa indes treibe die Motivation, die Hauptverwaltung der Warenhauskette im eigenen Bestand zu halten.



„Wir freuen uns, dass wir nun auch die Hauptverwaltung von Galeria Karstadt Kaufhof in unserem Bestand haben. Der bisherige Eigentümer hat die Immobilie komplett saniert und in ein modernes Bürogebäude transformiert. Mit dem Polizeipräsidium Essen ist ein weiterer attraktiver Mieter vor kurzem eingezogen, der die Immobilie langfristig nutzen wird“, so Timo Herzberg, CEO bei Signa.