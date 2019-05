Signa Innovations investiert in PropTech Comgy

Signa Innovations beteiligt sich im Rahmen einer Finanzierungsrunde an dem Berliner PropTech Start-Up Comgy, das sich auf die Digitalisierung der Messung, Visualisierung und Abrechnung von Wärme-, Wasser- und Stromverbräuchen in Immobilien spezialisiert hat. Das frische Kapital will Comgy für die weitere Expansion von Berlin aus sowie für den Aufbau skalierbarer Strukturen im Vertrieb nutzen.

.

Comgy bietet digitale Messdienstlösungen für die Immobilien- und Energiewirtschaft an. Dabei übernimmt Comgy die Erstellung der Heizkostenabrechnung und/oder bietet ein SaaS-Toolset für die eigenständige Abrechnung. Um dies zu ermöglichen, setzt das Start-Up auf eigene Technologieentwicklungen im Soft- und Hardware- Bereich, darunter eigene Gateways sowie eine Cloud-Plattform und eine mobile App. Ziel ist es, Verbräuche vollständig automatisiert zu messen und abzurechnen und dadurch eine bisher unerreichte Transparenz und Geschwindigkeit zu bieten sowie Nachzahlungen gänzlich zu vermeiden. Zu den bisherigen Kunden von Comgy zählen u.a. die Deutsche Wohnen, Vattenfall und Art-Invest Real Estate.



„Die Messtechnik hinkt in der Digitalisierung noch hinterher. Comgy ist in unseren Augen Innovationsführer im Bereich digitaler Messdienstlösungen. Wir glauben an das Gründerteam und sind davon überzeugt, dass Comgy das Potenzial hat, den Sub-Metering Markt zu disruptieren“, so Jürgen Fenk, Vorstand der Signa Innovations AG.