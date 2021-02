Signa holt Nobelhotel in den Elbtower

Die Lifestyle-Marke Nobu Hospitality, die von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper gegründet wurde, zieht in den Hamburger Elbtower. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Signa Real Estate bei der Entwicklung des Nobu Hotels in der großartigen Stadt Hamburg“, erklärten Robert De Niro und Starkoch Nobu Matsuhisa, Gründer von Nobu Hospitality.

