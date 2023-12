Signa holt mit Erhard Grossnigg weiteren Sanierungsexperte

Die Insolvenz läuft, nun heißt es für die Anteilseigner den Schaden zu begrenzen. Wie die Signa gestern mitteilte, wird der österreichische Sanierungsexperte Erhard Grossnigg (77) als neues Vorstandsmitglied für die Signa Prime Selection und Signa Development Selection berufen.

.

Laut des Manager Magazins hat Strabag-Gründer und Signa-Investor Hans Peter Haselsteiner die Personalie durchgesetzt. Er und Grossnig sind langjährige Geschäftspartner und Freunde. Haselsteiner, der auch als einer der Ersten Benkos Rückzug gefordert hatte, ist über seine Stiftung mit 15 Prozent in der Signa-Gruppe investiert.



Der erfahrene Sanierer solle die nächsten Sanierungs- und Restrukturierungsschritte umsetzen. Vor rund drei Wochen war bereits der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz in den Beirat der Signa-Gruppe berufen worden [wir berichteten].



„Mit diesem nächsten konsequenten Schritt schaffen wir Vertrauen in der jetzigen Situation“, so Aufsichtsratschef Alfred Gusenbauer. „Die Qualität des Signa-Prime-Portfolios ist hervorragend, die Entwicklungsperspektive der Development-Projekte, die in den Toplagen der deutschsprachigen Metropolen liegen, ist sehr gut“.



Angesichts der Marktlage wies Signa Prime allerdings zuletzt einen Verlust von rund einer Milliarde aus und Signa Development von 316 Millionen Euro [wir berichteten].