Signa hisst Richtkrone für Berliner Bürohochhaus Stream

Signa hat vor wenigen Tagen Richtfest für das Bürohochhaus „Stream“ an der Mercedes-Benz-Arena in Berlin gefeiert. „Mit dem Stream entsteht ein Hochhaus von besonderer architektonischer Qualität in der Mediaspree“, sagt Timo Herzberg, CEO Signa Real Estate Germany. Die Bauarbeiten haben Anfang 2019 begonnen. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 vorgesehen.

Alleiniger Mieter des Büroturms, der vor etwa einem Jahr im Rahmen eines Forward Deals an PGIM Real Estate veräußert wurde [wir berichteten] wird Zalando. Bereits im Herbst 2017 hatte Signa mit Europas größtem Fashion-Onlinehändler einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen. Nach Fertigstellung werden im Stream etwa 2.500 Zalando-Mitarbeiter arbeiten.



„Das Büro bleibt auch in der Zukunft für uns ein wichtiger Ort der kreativen Begegnung. Mit dem Stream möchten wir unseren Mitarbeiter*innen und Partner*innen langfristig einen kreativen Raum für gemeinsames Arbeiten bieten. Mit Blick auf unsere Nachhaltigkeitsstrategie Do.More freuen wir uns darüber hinaus sehr, dass wir für das Stream zusammen mit Signa eine LEED Gold Standard-Zertifizierung anstreben“, erklärt Raimund Paetzmann, Vice President Corporate Real Estate bei Zalando.



Flexible Büroflächen für moderne Arbeitswelten

Das 90 Meter hohe Office-Building wird nach Plänen des Architekturbüros Gewers Pudewill auf einem Grundstück an der Tamara-Danz-Straße/Ecke Wanda-Kallenbach-Straße errichtet. Auf zwei Untergeschossen und 24 Obergeschossen entstehen 57.000 m² oberirdische Bruttogeschossfläche.



Das Erdgeschoss umfasst ein großzügiges Foyer mit weitläufigem Empfangsbereich sowie öffentlich zugänglichen Gastronomieflächen. Im ersten Obergeschoss ist ein Konferenzbereich für bis zu 600 Besucher vorgesehen. Darüber befinden sich die Büroflächen. Im siebten Obergeschoss staffelt sich der Baukörper in Anlehnung an die Umgebungsbebauung zurück und entwickelt sich in einer reduzierten Grundfläche weiter nach oben. In den Untergeschossen befindet sich eine Tiefgarage mit etwa 120 PKW-Stellplätzen, die alle mit Elektroladesäulen ausgestattet sind und 250 Fahrradstellplätze. Für das Gebäude wird eine LEED-Gold-Zertifizierung und ein WiredScore-Zertifikat in Platin angestrebt.