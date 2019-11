Signa erwirbt historische „Flüggerhöfe“ von Cresco Capital

Die Signa Development Selection AG hat das historische Gebäudeensemble „Flüggerhöfe“ in Hamburg von Cresco Capital erworben, die die Immobilie Anfang 2017 für den Immobilienfonds CCG Fund 1 erworben hatte [wir berichteten]. Das aus vier verschiedenen Baukörpern bestehenden Gebäude am Rödingsmarkt 19, 21-23, 25 und 27, Ecke Steintwiete 11 stammt aus den Jahren 1888, 1908 und 1937 und verfügt über eine Mietfläche von rund 8.600 m². „Die Flüggerhöfe lagen viele Jahre im Dornröschenschlaf und bieten die einmalige Chance einer respektvollen Revitalisierung im Herzen Hamburgs“, sagt Timo Herzberg, CEO Signa Real Estate Germany. „Der sich dynamisch entwickelnde Standort schafft Potenzial für eine interessante Projektierung der Gebäude.“

