Signa begibt ersten Green Bond in Höhe von 300 Mio. Euro

Die Signa Development Selection AG (SDS) holt sich frisches Kapital. Das Unternehmen hat seine erste grüne Anleihe begeben. Die Emission des Senior Unsecured Green Bonds hat ein Volumen von 300 Mio. Euro, eine 5-jährige Laufzeit und einen 5,5 % p.a. Kupon.

Die von der Signa Development Finance S.C.S., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der SDS, begebene und mit einer Garantie der SDS unterlegte Anleihe wurde bei institutionellen Investoren vorwiegend aus Europa platziert und war signifikant überzeichnet. Ein Betrag in Höhe der Erlöse aus der Anleihe fließt zu 100 % in geeignete nachhaltige Projekte. Die Emission stellt die erste Platzierung eines Green Bonds eines Immobilienentwicklers in der DACH-Region im Jahr 2021 dar.