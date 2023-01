Sierra zieht positive Bilanz für 2022

Sierra Deutschland zeigt sich mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2022 im Bereich Property Management zufrieden: Die Vermietung schloss insgesamt 96 Mietverträge in den verwalteten Einkaufszentren ab. Davon entfallen 66 auf Verträge mit neuen Mietern und 30 auf Vertragsverlängerungen, Erweiterungen oder Umzüge von Bestandsmietern. Die Anzahl der Verträge stieg laut des Dienstleisters im Vergleich zum Jahr 2021 um 43 Prozent.

Zum Kundenstamm von Sierra gehören Union Investment, die Aachener Grundvermögen und die Hanse Merkur, für die der Dienstleister zum Beispiel das Alexa (Berlin), das Mercado Altona oder das Quarrée Wandsbek managt. Zuletzt erhielt Sierra den Auftrag zum Management und zur Vermietung der Europa-Galerie Saarbrücken [wir berichteten]. Nach der Übernahme des operativen Managements wurde gemeinsam mit Eigentümerin Union Investment ein Konzept zur Neuausrichtung des attraktiven Centers im Herzen Saarbrückens entwickelt und in die Umsetzung geschickt. Es beinhaltet einen stärkeren Mixed-Use-Ansatz mit einem Ärztezentrum und ein umfassenderes Angebot für den täglichen Bedarf. Mit dem neuen Market Place sollen Besucher künftig in den Genuss eines attraktiven Lebensmittelmittelangebotes im Erdgeschoss der ehemaligen Bergwerksdirektion kommen. Außerdem ist geplant, den Bereich Mode zu bündeln und zu optimieren. Mit H&M, H&M Home, Olymp & Hades, O’Donnell, Infinity Aroma, Biotech USA und Handyshop Khan eröffneten 2022 sieben zugkräftige Marken in der Europa-Galerie [wir berichteten].



Für das laufende Jahr bleibt Sierra trotz der schwierigen Marktlage optimistisch. „Viele Einzelhändler in Deutschland schauen derzeit nach vorn. Sie expandieren, wenn sie verlässliche Partner an ihrer Seite haben, die ihnen klar positionierte Shoppingcenter bieten. Wir stellen uns und unser Centerportfolio solide für die Zukunft auf. Fast 100 Vertragsabschlüsse im Jahr 2022 zeigen das große Vertrauen, das der Handel in das von uns gemanagte Portfolio und unsere Managementqualitäten hat,“ sagt Dirk von der Ahé, Head of Leasing und Prokurist bei Sonae Sierra in Deutschland.