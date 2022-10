Sienna RE engagiert Stefan Dietze als neuen Deutschlandchef

Stefan Dietze

©

Sienna Real Estate holt sich zwei erfahrene Führungskräfte ins Boot: Stefan Dietze fungiert zukünftig als neuer Deutschlandchef und Managing Partner. Zudem übernimmt Prof. Dr. Ralf Joachim Klann die Rolle als Head of Sienna RE Funds und leitet zusätzlich die neu geschaffene Einheit „Sienna Real Estate Concepts and Strategies“.

.

Neuer Deutschlandchef

Der neue Managing Partner und Head of Germany Stefan Dietze hat seinen Hauptsitz in Hamburg (sowie der Niederlassung in Frankfurt), einem der sechs Standorte, von denen aus das Unternehmen in Europa und Asien vertreten ist. Dietze wird gemeinsam mit den beiden aktuellen Managing Partners Timo Wolf und Oliver Hecklau und dem gesamten Deutschland-Team daran arbeiten, ihre Performance kontinuierlich zu verbessern. Dabei bauen sie auf den derzeitigen Zahlen auf: mehr als 54 Investments für internationale Kunden und die Verwaltung von Assets mit einem Gesamtnettowert von 2,2 Milliarden Euro.



Stefan Dietze bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im internationalen Immobilienmanagement mit und konnte sich sowohl einen guten Ruf als auch ein Netzwerk unter internationalen Investoren und führenden Unternehmen der Branche aufbauen. Er hat an einigen der bedeutendsten Immobilientransaktionen in der jüngeren Branchengeschichte Deutschlands mitgewirkt, spielte eine führende Rolle bei der (Re-)Strukturierung bedeutender deutscher Immobilienunternehmen und wirkte als treibende Kraft bei groß angelegten Outsourcing- und Digitalisierungsprojekten. Als Gründer hat Stefan Dietze zusammen mit führenden Köpfen der Branche eine Boutique für Immobilienberatung und -management aufgebaut, die im Auftrag von internationalen Immobilienmanagern und -investoren daran arbeitet, die Performance-Strukturen der Branche zu revolutionieren.



Seine Karriere begann Dietze im Jahr 2008 bei der Fortress Germany Asset Management, einer Tochtergesellschaft der New Yorker Fortress Investment Group. Dort war er als Vice President, Head of Operations, Teil eines Teams, das etwa 3,5 Milliarden Euro an Assets verwaltete. 2014 wurde Dietze Director, Head of Operations, bei der IVG Immobilien AG, wo er mit wichtigen Restrukturierungsinitiativen sowie mit dem operativen Aufbau der Officefirst Immobilien AG betraut war. Nach der Übernahme der Gesellschaft durch Blackstone leitete Dietze das deutsche Team für Operations, das für das zentrale Management und große Projekte wie Outsourcing, Digitalisierung oder Integration zuständig ist. Stefan Dietze hat einen Bachelor in Business Administration von der Wiesbaden Business School und einen MBA von der Graduate School Rhein-Neckar.



Neuer Chef für das Fondsgeschäft

Prof. Dr. Ralf Joachim Klann FRICS übernimmt ab Oktober den Bereich Sienna RE Funds. Dieser wurde bisher von Richard Apfelbacher, Senior Managing Partner, geleitet. Klann verantwortet bei Sienna Real Estate die internationale Fondsplattform und leitet zudem die neu geschaffene Einheit „Sienna Real Estate Concepts and Strategies“.

Ralf Klann verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und hat mehrere Marktzyklen erfolgreich gemeistert. Er bekleidete zahlreiche leitende Positionen bei namhaften Immobilienunternehmen und war unter anderem für die Deutsche Bank, Morgan Stanley, JP Morgan und die Abu Dhabi Investment Authority tätig, davon vier Jahre in London und fünf Jahre in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Klann hat eine Professur für Real Estate Management an der EBZ Business School in Bochum, wo er seit mehr als zehn Jahren eine Lehrposition bekleidet. Darüber hinaus ist er Fellow der Royal Institution of Chartered Surveyors („FRICS“) und engagiert sich dort unter anderem im internationalen Akkreditierungsrat.