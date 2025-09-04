Sienna IM ernennt Florian Stöbe zum Head of Investments

Sienna Investment Managers hat Florian Stöbe zum Head of Investments – Real Estate für Deutschland und die Niederlande ernannt. In seiner neuen Rolle verantwortet er die strategische Weiterentwicklung der Immobilieninvestitionen in beiden Märkten. Der Fokus liegt auf der Expansion des Logistiksegments.

Florian Stöbe wird von Frankfurt aus eng mit den lokalen Teams in Hamburg und Amsterdam zusammenarbeiten, um Anlagemöglichkeiten über alle Assetklassen hinweg zu identifizieren, zu strukturieren und umzusetzen. Darüber hinaus wird er den Aufbau des Logistikgeschäfts in Deutschland und den Niederlanden leiten.



Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Immobilieninvestitionen und kann auf eine starke Erfolgsbilanz in der Logistikimmobilienbranche zurückblicken. Bevor er zu Sienna IM kam, war er in leitenden Positionen bei Immobilienunternehmen wie CBRE und Deka tätig, zuletzt als Head of Investment – Germany bei Verdion.



„Ich freue mich, an einem Wendepunkt für den Immobilienmarkt zu Sienna IM zu kommen, da wir eine klare Verschiebung in Richtung Stabilität sehen. Ich freue mich darauf, mit unseren talentierten Teams in ganz Europa zusammenzuarbeiten, gemeinsam neue Möglichkeiten zu identifizieren und unsere Präsenz in Deutschland und den Niederlanden auszubauen“, sagt Florian Stöbe.