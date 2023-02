Sienna IM ernennt Alix Faure zum Head of ESG

Alix Faure

Sienna Investment Managers holt sich eine ESG-Finanzexpertin für das künftige Wachstum. Als neuer als Head of ESG wird Alix Faure, bisher Head of Responsible Development bei Comgest, diesen Bereich künftig ausbauen.

Alix Faure ist führende Expertin im Bereich nachhaltiger Finanzen. Vor ihrem Wechsel zu Sienna IM bekleidete sie die Position als Head of Responsible Development bei Comgest und war dort im letzten Jahr zudem Mitglied des Responsible Investment Committee. Sie begann ihre Karriere 2005 bei BNP Paribas Investment Partners, wo sie unter anderem als Investment Specialist – Sustainable & Responsible Investments tätig war. Zu ihren weiteren Stationen gehören Mirova, wo Faure seit 2015 als Senior Product Manager für die Entwicklung des Geschäfts für Aktien- und Impact-Strategien verantwortlich zeichnete, sowie der Französische Verband für Asset Management (AFG). Dort fungierte sie als Head of Sustainable Investment. Faure besitzt einen Master of Science in Management von der E.M. Lyon.



„Die Verwaltung liquider und insbesondere realer Vermögenswerte wie Kredite, Aktien oder Immobilien eignet sich besonders gut für die Umsetzung von Impact-Strategien. Alix‘ Fachwissen und ihre ausgeprägten Führungsqualitäten werden entscheidend sein, um noch besser auf die Erwartungen unserer Kunden und anderer Stakeholder in diesem Bereich einzugehen.“, so CEO Paul de Leusse.