Siemensstadt Square: Senat startet Öffentlichkeitsbeteiligung

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen führt für den Bebauungsplanentwurf 5-123a „Östlicher Stadteingang Siemensstadt²“ vom 24. Juli bis einschließlich 25. August die Öffentlichkeitsbeteiligung durch.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 5-123a sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des ersten Realisierungsabschnitts in der Siemensstadt Square geschaffen werden. Innerhalb des Geltungsbereichs soll zukünftig der Bau eines Hochhauses, eines Bürogebäudes und eines Informationspavillons ermöglicht werden – außerdem entstehen öffentliche Verkehrsflächen und ein kleiner Platz.



Im Oktober 2018 hatten sich das Land Berlin und die Siemens AG auf wesentliche Ziele für den neuen innovativen Stadtteil in der traditionsreichen Spandauer Siemensstadt verständigt. Der Bebauungsplan für den ersten Realisierungsabschnitt im Bereich des S-Bahnhofs Siemensstadt ist der Auftakt für die Umsetzung des Gesamtprojekts Siemensstadt Square.



Im weiteren Projektverlauf sollen rund 1 Million Quadratmeter Geschossfläche entwickelt werden. Der geplante Nutzungsmix sieht neben Industrie, Gewerbe, Forschung und Lehre auch 2.750 Wohnungen sowie eine Grundschule und Kindertagesstätten vor. Hierfür werden in den nächsten Jahren weitere Bebauungspläne aufgestellt.