Siemens verlängert auf 12.000 m² in Essen

Die Siemens AG bleibt mit ihrem Essener Standort in der Kruppstraße 16: Das Unternehmen verlängerte seinen Mietvertrag über 12.000 m² Bürofläche und wurde dabei exklusiv von BNP Paribas Real Estate beraten. Eigentümerin des Objekts in der Innenstadt ist die Artemis Acquisition Germany S.à.r.l., hinter der die SFO Group steht. Das libanesische Multi-Family-Office hatte diese im Rahmen eines Portfoliodeals Ende letzten Jahres eine Mehrheitsbeteiligung an verschiedenen Value-Add-Immobilien erworben [Swiss Life: Libanesen übernehmen Mehrheit an „Artemis“-Immobilien].

.

Neben der großflächigen Prolongation in der Kruppstraße konnte zeitgleich die Maklerhäuser Brockhoff und Cubion Immobilien zwei kleinflächige Vermietungen melden.



Coworking-Anbieter Work Inn eröffnet ersten Standort in Essen

Die Work Inn GmbH & Co.KG hat insgesamt rund 754 m² Bürofläche im Erdgeschoss des historischen Büro- und Geschäftshauses in der Lindenallee 41 angemietet. Brockhoff Office hält einen Leadmaklerauftrag für das Objekt und vermittelte die Büroflächen in dem denkmalgeschützten Gebäude, in dem Work Inn seinen ersten Standort in Essen eröffnen wird. Eigentümerin des Gebäudes ist die Kala Grundstücksgesellschaft mbH & Co. Objekt Essen III KG, die die Immobilie in den letzten Monaten umfangreich und denkmalgerecht restaurieren ließ.



Check24 zieht in den Ruhr-Tower

Die Cubion Immobilien AG vermittelte einen langfristigen Mietvertrag über rund 310 m² Bürofläche im Ruhr-Tower, Am Thyssenhaus 1-3 in Essen. Neuer Mieter der aufwendig revitalisierten Büroimmobilie wird das deutschlandweit vertretene Vergleichsportal Check24. Eigentümer der Immobilie ist die Fakt AG.