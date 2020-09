Siemens unterzeichnet mit Goldbeck Vertrag für Büroneubau in Gateway Gardens

Der neue Sitz der Frankfurter Siemens-Niederlassung soll in die Realisierungsphase gehen, daher hat Siemens Real Estate jetzt mit Goldbeck einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. In der Mainmetropole soll aber nicht nur der neue Standort der Siemens-Niederlassung Frankfurt entstehen, sondern erstmalig mehrheitlich Büroflächen für externe Mieter. Nach einem Entwurf von Holger Meyer Architektur werden zwei Gebäude mit insgesamt annähernd 34.000 m² vermietbarer Fläche errichtet. Der Baubeginn soll Anfang des kommenden Jahres erfolgen. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.

