Siemens-Türme weichen – ABG plant Wohnquartier am Kaiserlei

Die ABG Frankfurt Holding und die Stadt Offenbach haben sich auf die Entwicklung eines neuen Wohn- und Arbeitsquartiers am Kaiserlei verständigt. Die weithin sichtbaren Hochhausgerippe der ehemaligen KWU sollen abgerissen werden – es entstehen über 1.100 Mietwohnungen und neue Gewerbeflächen.

Nach intensiven Verhandlungen zwischen der Wohnungsbaugesellschaft ABG Frankfurt Holding und der Stadt Offenbach gibt es eine Einigung über die künftige Nutzung des früheren Areals der Siemens-Tochter Kraftwerk Union (KWU). Auf dem Gelände am Kaiserlei in Offenbach soll ein neues Quartier für Wohnen und Arbeiten entstehen. Damit das „Kaiserviertel“ realisiert werden kann, werden die seit Jahren leerstehenden Türme an der Stadtgrenze zwischen Frankfurt und Offenbach abgerissen. Die ABG und die Stadt Offenbach haben dazu einen Letter of Intent unterzeichnet, den der Magistrat am 22. Oktober beschlossen und der Stadtverordnetenversammlung zur finalen Zustimmung vorgelegt hat.



Frankfurts Oberbürgermeister und ABG-Aufsichtsratsvorsitzender Mike Josef erklärte am 24. Oktober bei der Vorstellung der Pläne: „Eine gute Kooperation mit der Region ist mir wichtig. Von einer solchen Zusammenarbeit sollen alle profitieren. In der ganzen Region, aber insbesondere in Frankfurt, benötigen wir Wohnungen für Studierende und mehr bezahlbaren Wohnraum für alle. Deshalb war es mir wichtig, dass die ABG einen Vorschlag macht, wie ein vernünftiges Projekt funktionieren kann.“



Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke ergänzte: „Die Türme gehören nicht der Stadt Offenbach, und deshalb war es eine äußerst komplizierte Herausforderung, die richtigen Akteure für ein gutes Projekt zusammenzubringen. Jetzt ist es gelungen, ein für Offenbach und die Region durch und durch nützliches Vorhaben zu verabreden: Von Wohnen bis Arbeitsplätze ist im zukünftigen Kaiserviertel alles dabei, was dringend gebraucht wird. Das ist ein guter Tag für Offenbach und für die Region.“



Ines Fröhlich, Staatssekretärin im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, sagte: „Kein Talent in Hessen soll sich darüber sorgen müssen, wie und ob sie oder er eine bezahlbare Wohnung findet. Als Wirtschaftsministerium haben wir deshalb frühzeitig unsere Unterstützung zugesagt – unter der Voraussetzung, dass ein Studentenwohnheim nennenswerter Größe entsteht. An der Stelle der früheren KWU-Türme sollen 354 Wohnheimplätze für Studierende entstehen. Damit fördern wir erneut bezahlbaren Wohnraum und tragen zur Attraktivität Hessens als Bildungsstandort bei.“



Die ABG plant eine Investition von über 500 Millionen Euro. Der Rückbau der Türme ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen, die ersten Wohnungen sollen ab 2029 bezugsfertig sein.



ABG-Geschäftsführer Frank Junker erklärte: „Wohnen ist eine Aufgabe der Region und macht nicht an der Stadtgrenze halt. Wir planen auf dem früheren KWU-Areal in Offenbach einen positiven städtebaulichen Beitrag zum Gesamtkonzept Kaiserlei zu leisten und dringend benötigten Wohnraum zu realisieren. Das, wofür die ABG steht, werden wir auch an diesem Standort umsetzen: Neubau mit hoher Wohnqualität, hohem Energieeffizienzstandard, sozialer Durchmischung und sinnvoller Infrastruktur.“



Junker weiter: „Wesentlicher Eckpfeiler des Kaiserviertel-Projektes werden die 1.179 Mietwohnungen sein. Das ist unser Kerngeschäft. Deshalb machen wir das Projekt sehr gerne möglich und bedanken uns bei allen Beteiligten, dass es nun konkrete Form annehmen kann.“



30 Prozent der Wohnungen sind als öffentlich gefördertes Studierendenwohnheim mit 354 Plätzen vorgesehen. „Das Land Hessen beabsichtigt, die Errichtung durch den Erwerb der betreffenden Teilfläche zu ermöglichen. Sobald die Pläne konkretisiert sind und Förderanträge vorliegen, werden wir diese prüfen und nach Möglichkeit unterstützen“, so Fröhlich. Weitere zehn Prozent der Wohnfläche sollen als öffentlich geförderte Mietwohnungen entstehen – je nach finalem Wohnungsmix etwa 97 Einheiten. Insgesamt werden damit 23,2 Prozent der Bruttogeschossfläche Wohnen dem geförderten Wohnungsbau zugeordnet.



Entlang der Strahlenberger Straße ist eine gewerbliche Nutzung mit einem Parkhaus vorgesehen. „Damit sichern wir die gewerbliche Entwicklung des Kaiserleis ab und schaffen Raum für Arbeitsplätze“, erklärte Schwenke. Die ABG wird dort mindestens 4.200 Quadratmeter Büroflächen errichten. Auch das bestehende Hotel wird entlang der Straße neu gebaut.



„Ein solch bedeutsames Projekt wirkt in Sachen Wohnen und Arbeitsplätze positiv für die gesamte Entwicklung des Kaiserleis und der Nachbarschaft. Daher ist es ein Vorteil, dies im Konsens mit wesentlichen politischen Kräften unabhängig von Opposition, Regierung und Wahlperioden zu realisieren“, betonte Schwenke. „Die positive Begleitung des Projektes durch Union und Linke finde ich ein starkes Signal für die konstruktive politische Kultur in Offenbach.“