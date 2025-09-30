Siemens-Tochter mietet 500 m² im Skygate in Hallbergmoos

Die Airport Munich Logistics and Services GmbH (AMLaS), der Spezialist für Instandhaltung von Gepäckfördertechnik, reist vom alten Standort am Flughafen München Franz Josef Strauß in den benachbarten Biotech- und Life Science Hub Skygate in Hallbergmoos. Auf 500 m² wird hier zukünftig das Headquarter entstehen.

.

„Der Umzug ins Skygate ist für uns ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Unternehmens„, sagt AMLaS-CEO Christian Köhler. „Die Nähe zum Flughafen München ist für unsere tägliche Arbeit essenziell. Gleichzeitig bietet uns das Skygate modernste Büroflächen in einem innovativen New-Work Umfeld mit erstklassiger Infrastruktur. Auf über 500 m² können sich unsere Teams optimal strukturieren.“

