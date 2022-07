Siemens Technology Center in Garching feiert Richtfest

In unmittelbarer Nähe zu dem von Swiss Life geplanten Holz-Hybrid-Bürohochhaus für SAP Deutschland [wir berichteten] entsteht derzeit das neue Siemens Technology Center im Forschungscampus der Universitätsstadt Garching. Nur neun Monate nach Baubeginn [wir berichteten] feierte das Gebäude mit rund 13.000 m² Mietfläche gestern Richtfest.

.