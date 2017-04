Siemens startet mit Neubau in Laatzen

Mit rund eineinhalbjähriger Verspätung haben die Gemeinde Laatzen (südlich von Hannover) und die Siemens AG nun den Kaufvertrag für den 13.300 m² großen ehemaligen Festplatzes in Laatzen-Mitte besiegelt. Siemens wird auf dem Areal an der Karlsruher Straße 54 seine neue Niederlassung Hannover errichten.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Siemens Real Estate Laatzen Laatzen

Eigentlich sollte schon im Frühjahr letzten Jahres mit den Bauarbeiten für die zwei 66 Meter langen Gebäuderiegel parallel zur Erich-Panitz-Straße begonnen werden. Bei Routine-Untersuchungen des Baugrunds waren jedoch bedenkliche Altlasten aus dem Nachlass der ehemaligen Kiesgrube zu Tage gefördert worden. Der Kostenaufwand für die Bodensanierung liegt bei rund 1,3 Millionen für die das Stadtsäckle aufkommen muss. Nach der Einigung zwischen Stadt und Siemens über die Abwicklung der anstehenden Bodensanierung sowie den Besitzübergang, wurde nun der Vertag unterzeichnet. „In den vergangenen Wochen mussten viele Details besprochen und verhandelt werden. Die bevorstehende Bodensanierung hat aber beide Seiten nicht abgeschreckt, das Ziel weiterzuverfolgen. Ich freue mich, dass wir mit dem Vertragsabschluss einen großen Schritt weiter gekommen sind“, so Bürgermeister Jürgen Köhne.





Foto v.l.n.r.: Helge Preiss, Siemens Real Estate, Günter Willbold, Deutschland-Chef bei Siemens Real Estate, Bürgermeister Jürgen Köhne und Dirk Oberhaus, Siemens-Niederlassungsleiter Laatzen.



Die Stadt Laatzen hat inzwischen den Antrag auf Baugenehmigung für die Bodensanierung und der damit verbundenen Erdarbeiten gestellt. Parallel wird nun bereits das Leistungsverzeichnis erstellt, sodass nach Genehmigung des Vorhabens durch die Bauaufsicht der Auftrag ausgeschrieben wird. Kurios aber sinnvoll: Siemens und die Stadt teilen sich bereits jetzt die Auftragsvergabe, da Teile der Erdarbeiten für die Bodensanierung notwendig sind, andere Teile aber nur dem Bauvorhaben dienen. „Es ist effizient und somit kostensparend, wenn diese Arbeiten zeitgleich mit einer Baustelleneinrichtung erfolgen. Gut, dass wir uns mit der Stadt Laatzen auf dieses pragmatische Vorgehen einigen konnten. Das spart uns eine Menge Zeit“, so Günter Willbold, Deutschland-Chef bei Siemens Real Estate, der Unternehmens-Einheit, die für den Neubau in Laatzen verantwortlich zeichnet. Auch der künftige Hausherr und Anker-Mieter, Dirk Oberhaus, Leiter der Siemens-Niederlassung Laatzen zeigt sich zufrieden: „Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten für unsere neue Niederlassung nun endlich beginnen können.“



Der aktuelle Zeitplan sieht nun das Anrollen der Bagger für Juli vor. Planmäßigen Baufortschritt unterstellt, sollen die 700 Mitarbeiter der Siemens-Niederlassung Hannover im März von der Hildesheimer Straße/Werner-von Siemensplatz 1 in Alt-Laatzen in den neuen Bürokomplex einziehen können. Der Standort fungiert als Vertriebs- und Servicepoint für die Region Hannover und angrenzende Landkreise und repräsentiert alle Unternehmessparten. Was aus der alten Niederlassung wird steht noch nicht fest.