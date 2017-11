Siemens-Schrumpfkur trifft auch Immobilienmarkt

Es war eine Meldung, die so gar nicht zum Tenor der wenige Tage zuvor öffentlich proklamierten, weiter wachsenden deutschen Wirtschaft – mit größeren Pluszahlen als bislang angenommen – und sinkender Arbeitslosigkeit passen wollte: Der Elektrokonzern Siemens beabsichtigt in seiner Kraftwerks- und Antriebssparte weltweit 6.900 Stelle abzubauen, 50 Prozent davon in Deutschland. Die Münchener führen den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit im Angesicht riesiger Überkapazitäten ins Feld. Der Kahlschlag an einigen Orten dürfte unmittelbare Auswirkungen auf den dortigen Immobilienmarkt mit sich bringen.

So sehen die Pläne unter anderem komplette Werksschließungen in Görlitz, hier sind 720 Beschäftigte betroffen, und in Leipzig (200 Jobs) vor. Der Sektor „Solutions“ an den Standorten Offenbach und Erlangen wird zentralisiert, und zwar zugunsten von Offenbach. Allein diesen drei Maßnahmen fallen in Summe 1.600 Stellen zum Opfer.



Schwer gebeutelt wird überdies der Standort Mülheim an der Ruhr: Der Rotstift betrifft in der ohnehin nicht auf Rosen gebetteten Ruhrgebietsstadt 640 Jobs, Berlin wird um 300 Stellen geschrumpft. Ob das Werk in Erfurt in toto verkauft wird, steht hingegen noch nicht fest. Die Betriebsräte vor Ort laufen im Schulterschluss mit den Beschäftigten und der IG Metall Sturm gegen den Stellenabbau. In Mülheim sprach der Betriebsrat bereits von einem anstehenden „heißen Dezember“. Siemens-Gesamtbetriebsratschefin Birgit Steinborn mahnte öffentlich den bei Siemens hinterlegten Standort- und Beschäftigungssicherungs-Pakt an und forderte das Management „zum Umdenken“ auf. Womit es aber wohl nicht getan sein dürfte.