München: Gmunder Wohnquartier ensteht nach Plänen von Hierl Architekten

Mit einem einmütigen Votum hat die Jury des ausgelobten Wettbewerbs zur städtebaulichen und landschaftsplanerischen Gestaltung eines Wohnquartiers mit rund 450 Wohnungen auf dem ehemaligen Siemens-Parkplatz an der Gmunder Straße in München-Obersendling das Auswahlverfahren beendet: Das Gremium erteilte Hierl Architekten aus München zusammen mit der Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin Stefanie Jühling, ebenfalls aus der bayerischen Hauptstadt, den Zuschlag. Der Wettbewerb war von der Obersendlinger Grund GmbH & Co. KG, als Eigentümerin des Grundstücks, im Schulterschluss mit der Stadt initiiert worden. Teilgenommen hatten acht Kooperationen aus Architekten und Landschaftsplanern.

Auf Grundlage des vom Stadtrat verabschiedeten Rahmenplans soll auf dem ehedem von Siemens als Parkplatz genutzten, rund 21.000 m² großen Areal ein „urbanes, attraktives Wohnquartier“ entwickelt werden, dessen Silhouette sich an der umliegenden Wohnbebauung orientiert, vorhandenen Baumbestand schützt und möglichst keine weitere Versiegelung vornimmt. Der Grund und Boden gehört der Obersendlinger Grund GmbH & Co. KG, hinter der sich eine Zweckgemeinschaft aus Baywobau, Münchner Grund und Rock Capital verbirgt.



Der Siegerentwurf beinhaltet prinzipiell zwei Blockstrukturen mit einer grünen Achse zwischen Hofmann- und Gmunder Straße. Die Einheiten werden in sich leicht versetzt arrangiert, wodurch zusätzliche, zum Teil öffentlich nutzbare Grünflächen möglich sind. Die rund 450 Wohneinheiten werden durch zwei Kitas ergänzt. Das Projekt soll nach internen Information eine Größenordnung von 250 Millionen Euro haben. Mit der Erteilung des Baurechts wird im kommenden Jahr gerechnet.