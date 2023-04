Siemens Mobility mietet zusätzliche 30.000 m² München-Allach

Siemens Mobility erweitert seine Flächen in München-Allach um rund 30.000 m². Das Werk wird von 50.000 auf 80.000 m² ausgebaut, um mehr Platz für die Lokfertigung und das dazugehörige Servicegeschäft zu schaffen.

.

Die Erweiterung bringt zusätzliche Kapazitäten für neue Aufträge, optimiert die Fertigungs- und Logistikflüsse im Werk und schafft mehr Bürofläche. „Unser Werk in Allach ist eine der modernsten Lokfertigungen in Europa, in der innovative Technologien wie Laser-Schweißroboter, Augmented Reality und 3D-Simulationen per digitalem Zwilling zum Einsatz kommen. Die neuen Kapazitäten ermöglichen es uns, die Produktion zu erhöhen und die wachsende Marktnachfrage in Europa zu bedienen. Ab sofort werden wir pro Jahr mehr als 300 Lokomotiven in Allach bauen und damit auch neue, hochqualifizierte Jobs im Werk schaffen“, sagt Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock bei Siemens Mobility.



Das Werk in München-Allach mit der Adresse Krauss-Maffei-Straße 2 wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Krauss-Maffei gebaut. Siemens hat das Lokomotivgeschäft 2001 vollständig von Krauss-Maffei übernommen und startete 2010 mit der Produktion der Vectron-Lokomotiven in Allach, die bisher mehr als 1.600-mal weltweit verkauft wurden. 2015 öffnete die Servicesparte von Siemens Mobility das Rail Service Center und das Data Center auf dem Gelände, um Synergien zwischen Produktion und Service zu ermöglichen. Zertifizierte Prozesse, innovative Ausstattung und digitale Technologien wie Railigent X sorgen dabei für bis zu 100 Prozent Systemverfügbarkeit und bieten vor Ort eine leistungsstarke Serviceinfrastruktur. Insgesamt arbeiten derzeit mehr als 1.600 Mitarbeiter am Siemens Mobility-Standort in München-Allach. Eigentümer des Areals ist die Münchner Unternehmerfamilie Inselkammer. Investitionen in Fertigungsautomatisierung und Digitalisierung der Prozesse erhalten die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und gewährleisten höchste Prozesssicherheit und Qualität.



„Nach den jüngsten Erweiterungen unseres Depot- und Servicenetzwerks in Novara, Italien, und Bratislava, Slowakei, im vergangenen Jahr setzen wir den Auf- und Ausbau von Service-Standorten entlang der transeuropäischen Schienenkorridore konsequent fort. Mit der Erweiterung des Kompetenzzentrums für Lokomotiven am traditionsreichen Standort in München-Allach profitieren unsere Kunden von zusätzlichen Kapazitäten und Angeboten für alle Arten von präventiven und korrektiven Instandhaltungsmaßnahmen. Durch das enge Zusammenspiel von Rail Service Center und Daten Center entwickeln wir permanent unsere Digitalen Services basierend auf Railigent X weiter. So können wir auch für die Lokomotiven bis zu 100 Prozent Verfügbarkeit sicherstellen“, sagt Johannes Emmelheinz, CEO Customer Services bei Siemens Mobility.