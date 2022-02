Siemens mietet 350 m² im Hammerkopfturm Dortmund

Im Rahmen eines Alleinvermietungsauftrages wurden die 15. und 16. Etage des Hammerkopfturms der Zeche Minister Stein – einem 1856 gegründeten Steinkohle Bergwerk – mit rund 350 m² Bürofläche an die Siemens Mobility GmbH vermietet. Eigentümer der Immobilie ist ein institutioneller Anleger aus Gießen.

.

Die Flächen des unter Denkmalschutz stehenden Förderturms in der Deutsche Straße 7 wurden vor einigen Jahren zu modernen Büroflächen umgebaut. Der Mix aus Industrieoptik und moderner Technik bieten dem Mieter gleichzeitig Ruhrgebiets-Charme und eine gute Arbeitsatmosphäre.



„Der temporäre zusätzliche Bedarf an Büroflächen in direkter Nähe zum Rail Service Center Dortmund-Eving hat uns zu dieser außergewöhnlichen Anmietung geführt. Zusätzlich zu einer hervorragenden Aussicht über Dortmund, bietet das denkmalgeschützte Evinger Wahrzeichen im Innenraum einen Blick auf Siemens-Industriegeschichte.“, so Julian Buschkowsky, Asset Manager bei Siemens Mobility GmbH.