Grundstein für zweites Modul des Siemens Campus Erlangen gelegt

Mit der Grundsteinlegung am vergangenen Freitag, den 18. Oktober 2019, zum zweiten Modul gingen die Bauarbeiten des Siemens Campus Erlangen in ihre nächste Phase. Während die Gebäude im ersten Modul bereits kommendes Jahr bezogen werden, entsteht nun im zweiten Modul auch das neue Empfangsgebäude. Wie die vier weiteren Bürogebäude in Modul 2 wird es in innovativer und nachhaltiger Holzhybrid-Bauweise erstellt. Nach Fertigstellung soll es als neues Wahrzeichen von Siemens in Erlangen und der Metropolregion den zentralen Empfang beheimaten.

