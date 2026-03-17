Siemens Healthineers reißt Ex-Zentrale in Erlangen ab

Nach Jahren des Leerstands zieht Siemens Healthineers die Konsequenz: Das frühere Verwaltungsgebäude in Erlangen wird vollständig zurückgebaut, da eine Sanierung als unwirtschaftlich gilt. Mit dem Abriss beginnt das Unternehmen zudem mit der Planung einer neuen Nutzung für das Areal.

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Siemens Healthineers plant den vollständigen Rückbau des 1964 errichteten Bürohochhauses in der Henkestraße 127 in Erlangen. Die ehemalige Zentrale steht seit 2018 leer; eine wirtschaftliche Revitalisierung wurde verworfen. Der Abbruch des 14-geschossigen Gebäudes soll noch 2026 beginnen, die entsprechende Anzeige ist bereits bei der zuständigen Behörde eingereicht worden.



Für den Rückbau des rund 52 Meter hohen Gebäudes rechnet das Unternehmen mit Kosten im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Das Areal soll im Eigentum von Siemens Healthineers bleiben. Für die künftige Nutzung werden derzeit verschiedene Optionen geprüft, mit dem Ziel einer städtebaulich integrierten und nachhaltigen Entwicklung. Der bestehende Pavillonbau mit dem Innovation Center soll vorerst erhalten bleiben. „Der Rückbau ist kein Abschied, sondern der Beginn eines neuen Kapitels,“ sagt Jens Böhnlein, Leiter Real Estate Siemens Healthineers.