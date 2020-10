Siemens Gamesa erwirbt weitere Bauflächen in Cuxhavener Hafen

Die Tinte unter dem Kaufvertrag ist getrocknet: Siemens Gamesa Renewable Energy hat weitere Bauflächen im Cuxhavener Hafengebiet erworben. Dabei handelt es sich um eine Erweiterungsfläche von mehr als 200.000 m². Oberbürgermeister Uwe Santjer, Peter Miesner, Geschäftsführer der CuxHafEn GmbH, sowie Pierre Bauer, CEO Offshore und Geschäftsführer der Siemens Gamesa Renewable Energy Deutschland, freuen sich gemeinsam über die Festigung am Standort Cuxhaven.

.

Cuxhaven bleibt der wichtigste Standort für Siemens Gamesa: Dies wurde kürzlich mit dem Kauf weiterer Bauflächen am Werk im Hafengebiet verdeutlicht. Mehr als 200.000 m² Entwicklungsfläche stehen dem weltweit führenden Unternehmen in der Windenergiebranche fortan zur Verfügung. „Mit dem Kauf weiterer Flächen wird neben dem Standort auch die Bindung zwischen Cuxhaven und Siemens Gamesa gefestigt“, betont Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer. „Cuxhaven ist und bleibt fester Bestand in der Offshore-Industrie. Ein verlässlicher Partner“, so Santjer weiter. Und auch CuxHafEn GmbH-Geschäftsführer Peter Miesner, der den Kauf gemeinsam mit Santjer begleitete und abschloss, ist stolz auf das Vertrauen von Siemens Gamesa an den Standort Cuxhaven: „Ich freue mich darüber, dass Siemens Gamesa die bisherigen Erweiterungsflächen mit einer Größe von mehr als 200.000 m² von der CuxHafEn GmbH Cuxhavener Hafen Entwicklungsgesellschaft gekauft hat, um darauf das vorhandene Werk zu erweitern. Somit werden auch die zukünftigen Generationen der Offshore Windturbinen von Siemens Gamesa in Cuxhaven gefertigt werden können. Insgesamt werden dadurch der Standort von Siemens Gamesa in Cuxhaven und das Deutsche Offshore Industrie Zentrum in Cuxhaven deutlich gestärkt und zukunftsfähig ausgerichtet.“



Mehr als 200.000 m² Entwicklungsfläche stehen Siemens Gamesa somit am aktuellen Standort in Richtung Altenbruch zur Verfügung. „Der Kauf geschah mit Blick auf eine langfristige Perspektive und das globale Wachstumspotenzial der Offshore-Windindustrie. Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit, die wir mit der Stadt Cuxhaven und unseren Mitarbeitern vor Ort haben. Starke Partnerschaften wie diese helfen uns, weltweit führend in der Offshore-Windindustrie zu bleiben und den Märkten in aller Welt fortschrittliche Technologie zur Verfügung zu stellen“, erklärt Pierre Bauer, CEO Offshore und Geschäftsführer der Siemens Gamesa Renewable Energy Deutschland. Ergänzende Worte erhält er von Anton Bak, Werksleiter in Cuxhaven: „Für uns ist das ein sehr positives Signal, denn damit bringt das Unternehmen sein klares Bekenntnis zum Standort Cuxhaven zum Ausdruck sowie sein Vertrauen in die Zukunft unseres Werkes.“



Das Siemens Gamesa Werk am Standort Cuxhaven wurde 2017 eröffnet. Auf einer Fläche von rund 55.000 m² bietet die bis zu 32 Meter hohe Fertigungshalle ausreichend Platz, um die Maschinenhäuser, tonnenschwere Komponenten moderner Windenergieanlagen, in eigenen Fertigungslinien unter einem Dach zu produzieren. Die ersten Turbinenanlagen wurden im Februar 2018 gefertigt.