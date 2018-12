Siemens bezieht 10.500 m² große Arbeitswelten im I/D Cologne

Die Siemens AG wird in das Stadtquartier Kölns I/D Cologne ziehen. Die Projektentwickler Art-Invest Real Estate und Osmab Holding AG (Art-Invest Osmab Projekt GmbH) verständigten sich mit Siemens auf einen Mietvertrag über rund 10.500 m² und eine langfristige Anmietung im „Haus am Platz“.

.