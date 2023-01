Siegried Eschen verlässt Commerz Real

Nicole Arnold

Siegried Eschen ist aus dem Vorstand der Commerz Real ausgeschieden und zur Commerzbank zurückgekehrt. Auf ihn folgt mit Wirkung zum 1. Januar 2023 Nicole Arnold. Die 42-Jährige kommt von BNP Paribas Real Estate Investment Management, wo sie seit Januar 2020 die Funktionen des Chief Operating Officer und Chief Financial Officer ausübte [wir berichteten].

Insgesamt verfügt sie über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Strukturierung und im Management unterschiedlichster Investmentvehikel für nationale und internationale Investoren sowie über acht Jahre Führungserfahrung bei renommierten Vermögensverwaltern. Vor ihrer Tätigkeit für BNP Paribas Real Estate Investment Management war sie etwa sieben Jahre bei der Universal Investment tätig, zuletzt als Director Real Estate Investment Management. Begonnen hat die promovierte Diplom-Kauffrau ihre berufliche Laufbahn 2004 beim Shoppingcenter-Betreiber und -Projektentwickler ECE Projektmanagement in Hamburg.



„Mit Nicole Arnold haben wir eine erfahrene Managerin und ausgewiesene Expertin im Investment- und Assetmanagement gerade auch für institutionelle Investoren gewinnen können“, so Manfred Knof, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Commerz Real. „Ich bin überzeugt, dass sie dem Wachstumskurs der Commerz Real zu einem führenden Anbieter für Real Estate und Renewables wichtige Impulse verleihen wird.“ Arnold verantwortet im Vorstand daher u.a. das institutionelle und Mandate-Geschäft. Hier verwaltet die Commerz Real aktuell etwa zwei Milliarden Euro über diverse Investmentvehikel in den Bereichen Immobilien und erneuerbare Energien.



Siegfried Eschen kam im Juni 2021 zur Commerz Real [wir berichteten]. „Seine Erfahrung und Expertise haben wesentlich dazu beigetragen, unser Unternehmen sicher durch die Folgen von Pandemie und Marktturbulenzen zu steuern und das Neugeschäft insbesondere beim Impactfonds Klimavest zu forcieren. Gerade in einer Übergangsphase mit reduziertem Vorstand habe ich sein Engagement auch persönlich sehr schätzen gelernt“, so Henning Koch, Vorstandsvorsitzender der Commerz Real.



Davor leitete Eschen in der Commerzbank sieben Jahre im Segment Firmenkunden das Kompetenzzentrum Immobilien, das er im Auftrag des Konzernvorstandes ab 2014 konzipierte und aufbaute. Siegfried Eschen leitete seit 1993 im Commerzbank-Konzern unterschiedliche Unternehmenseinheiten im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung, unter anderem in der Eurohypo AG, als Niederlassungs- und Bereichsleiter.