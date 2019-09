Siegerentwurf im Planungswettbewerb in Unterbilk gekürt

Im Stadtteil Unterbilk soll in unmittelbarer Nachbarschaft der Düsseldorf Arcaden und des Bürgerzentrums ein neues Wohnprojekt entstehen. Die SWD Städtische Wohnungsbau-GmbH & Co KG führte mit der Landeshauptstadt Düsseldorf unter Beteiligung zweier Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaften einen architektonischen Wettbewerb durch, dessen Gewinner nach der heutigen Jurysitzung (11. September) feststeht: Wettbewerbssieger ist der Entwurf des Teams Wienstroer Architekten und Stadtplaner aus Neuss mit scape Landschaftsarchitekten aus Düsseldorf. Den zweiten Preis erhielt das Team Molestina Architekten aus Köln mit FSWLA Landschaftsarchitekten aus Düsseldorf. Mit dem dritten Preis wurde das Team Konrath und Wennemar Architekten, Düsseldorf, mit Land Germany, Düsseldorf ausgezeichnet.

