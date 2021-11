Siegerentwurf für NRW.Bank-Gebäude gekürt

Der Hochbauwettbewerb für neues NRW.Bank-Gebäude ist entschieden. Der 1. Platz geht mit den Entwürfen des Architekturbüros Paul Raphael Schägner nach Düsseldorf.

Der Düsseldorfer Architekt Paul Raphael Schägner hat mit seinem Gestaltungskonzept den Wettbewerb für das neue Bürogebäude der NRW.Bank am Standort Düsseldorf gewonnen. Eingereicht wurde der Beitrag gemeinsam mit der Winking - Froh Architekten GmbH aus Hamburg. Den Wettbewerb hatte die landeseigene Förderbank ausgelobt, um ein Architekturbüro für ihr Bauvorhaben an der Haroldstraße 5 auf einem Teil des Grundstücks des ehemaligen Innenministeriums zu finden. Der Neubau soll künftig alle Düsseldorfer Beschäftigten unter einem Dach vereinen – bislang sind sie in drei Gebäuden untergebracht. Auf dem anderen Teil des Grundstücks entsteht parallel ein Neubau für das NRW-Finanzministerium für den zeitgleich ein Realisierungswettbewerb ausgelobt war: Der Siegerentwurf stammt hier von JSWD Architekten GmbH & Co. KG + Gina Barcelona Architects [wir berichteten].



„Uns war wichtig, dass das Raumkonzept modular konzipiert ist und während der Nutzungsdauer je nach Bedarf angepasst werden kann. Mit der vorliegenden Lösung können wir für jede Tätigkeit die passende Arbeitszone schaffen. Das reicht von ruhigen Einzelbüros für konzentriertes Arbeiten bis hin zu Open-Space-Lösungen für teamübergreifendes, agiles Arbeiten. Der Siegerentwurf ermöglicht all diese Vorstellungen“, so NRW.Bank-Vorstandsmitglied Dietrich Suhlrie.



Die unabhängige Jury bestand aus bundesweit tätigen Architekten, Stadt-, Verkehrs- und Landschaftsplanern sowie Entscheidungsträgern der Stadt Düsseldorf und dem Land NRW. Sie zeigte sich besonders beeindruckt „von den innenräumlichen Qualitäten der Arbeit, die an zahlreichen, gut gewählten Stellen ein gemeinschaftliches Arbeiten im Haus fördern können“. In einem nächsten Schritt nimmt die NRW.Bank nun Verhandlungen über die Realisierung des Bauvorhabens mit dem ersten Preisträger auf.



Der zweite Platz geht an die Lorber Paul Architekten GmbH aus Köln. Das Architektenbüro agn Niederberghaus & Partner GmbH aus Ibbenbüren bekommt für ihren Entwurf den dritten Platz. Zwei weitere Entwürfe von Neugebauer+Rösch Architekten Part GmbH aus Stuttgart sowie von der Code Unique Architekten GmbH aus Dresden werden mit Anerkennungen ausgezeichnet. An dem Wettbewerb haben insgesamt 22 Architekturbüros teilgenommen.