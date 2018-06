Siegerentwurf für das Entree des iCampus im Werksviertel vorgestellt

Ein weiterer Meilenstein ist erreicht. Der Siegerentwurf für das neue Entree des iCampus, angrenzend an die Rhenania-Villa an der Friedenstraße 22, wurde gekürt. Eine Jury aus Verantwortlichen der R&S Immobilienmanagement GmbH, Vertretern aus Politik, des Referats für Stadtplanung sowie dem Landesamt für Denkmalpflege hat sich für den Entwurf von Henn Architekten entschieden. Der Bau soll 2020 beginnen.

