Siegerentwurf für Centrum-Projekt am Mörsenbroicher Ei gekürt

Der städtebaulich-freiraumplanerische Wettbewerb zur Münsterstraße 304-306 in Düsseldorf hat mit dem Team aus kadawittfeldarchitektur (Aachen) und Greenbox Landschaftsarchitekten (Köln) einen Sieger gefunden. Die Centrum-Gruppe plant auf dem Areal die Entwicklung eines neuen Gebäudekomplexes mit rund 100.000 m² BGF. Der Siegerentwurf komplementiert das stadtbildprägende Eingangstor im Norden der Landeshauptstadt.

