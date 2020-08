Siegerentwurf für Carlsberg-Haus im Holstenquartier gekürt

Eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Hamburgs nähert sich mit großen Schritten dem Baustart: Im Rahmen der Entwicklung des Holsten Quartiers im Stadtteil Altona durch die Consus Real Estate AG hat eine Jury um Hamburgs Oberbaudirektor zwei Sieger des ersten hochbaulichen Wettbewerbs gekürt. Der neue Verwaltungssitz der Carlsberg-Brauerei soll nach kombinierten Entwürfen der Architekturbüros Blauraum aus Hamburg und Augustinundfrank/winkler aus Berlin errichtet werden.

