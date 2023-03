Siegerentwurf des Architekturwettbewerbs von KAIA-Atrium vorgestellt

Vor rund zwei Wochen ging das Architekturbüro Schmidt Plöcker Architekten als Sieger des Architekturwettbewerbs für den Atriumbau des Hochhauses KAIA hervor [wir berichteten]. Gestern wurden die Ergebnisse im Rahmen eines Pressetermins vorgestellt.

Anwesend waren Vertreter der Stadt Frankfurt, des Architekturbüros Schmidt Plöcker Architekten sowie von Groß & Partner. „Der Entwurf hat architektonisch, städtebaulich sowie mit seinem konsequent nachhaltig angelegten Gebäudekonzept auf ganzer Linie überzeugt und bildet einen wesentlichen Grundstein, die hohen Zielsetzungen des Gesamtprojekts KAIA umzusetzen“, lobt José Martínez, Geschäftsführer bei Groß & Partner.



Der Atriumbau ist Teil eines größeren Revitalisierungsprojekts: Das ehemalige Union-Investment Hochhaus am Main wird im Bestand grundlegend saniert und für eine neue Nutzung revitalisiert. Der viergeschossige Atrium-Neubau wird an das bestehende Hochhaus angefügt.



Das Frankfurter Architekturbüro Schmidt Plöcker Architekten sowie kadawittfeldarchitektur aus Aachen gingen beide als Sieger aus dem Architekturwettbewerb für den Neubau hervor. In einer anschließenden Überarbeitungsphase konnte sich Schmidt Plöcker Architekten durchsetzen und überzeugte mit einer innovativen Holz-Hybrid-Bauweise, dem Zusammenspiel mit dem bestehenden Gebäude sowie der Erweiterung des öffentlichen Raums durch ein zurückspringendes Erdgeschoss.



Neben dem Siegerentwurf von Schmidt Plöcker Architekten werden die Wettbewerbsentwürfe der Büros kadawittfeldarchitektur (Aachen), TRU Architekten (Berlin), Moser Assoziierte Architekten (Frankfurt) und Nöfer Architekten (Berlin) ausgestellt. „Wir freuen uns, heute alle eingereichten Entwürfe präsentieren und würdigen zu können“, sagt Beate Huf, leitende Baudirektorin im Planungsdezernat der Stadt Frankfurt. „Sie zeichnen sich alle durch ihre besonders innovativen Gestaltungskonzepte und zukunftsweisende Architektur aus.“



Die Ausstellung kann bis zum bis 11. April 2023 im Atrium des Planungsdezernats besichtigt werden.