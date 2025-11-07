Sieger des Ernst-May-Preises stehen fest

Katharina Lore Meyer hat die 17. Auflage des mit 10.000 Euro dotierten Ernst-May-Preis (NHW Award Süd) gewonnen. Am Finaltag überzeugte sie die Jury mit ihrer Arbeit zu einem NHW-Hochhaus im Ben-Gurion-Ring in Frankfurt-Bonames und bekam dafür – neben Urkunde und jede Menge Glückwünschen – 3.000 Euro.

