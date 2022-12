Sieger des Architekturwettbewerbs für Stadtquartier Glesiener Straße gekürt

Der von der Stadt Leipzig sowie den beiden Grundstückseigentümern, der Baugenossenschaft Leipzig und der K&P Firmengruppe, durchgeführte Architekturwettbewerb für das rund zwölf Hektar große Baugebiet zwischen Max-Liebermann-Straße, der S-Bahn, dem Friedhof Möckern sowie dem revitalisierten Kasernenareal „König-Albert-Residenz“ hat einen Sieger gefunden. Das Büro Hähnig Gemmecke Architekten aus Tübingen setzte sich gegen sieben Mitbewerber durch.

