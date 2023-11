Siegburg wird nächster NRW Spielbankstandort

Die sechste Merkur Spielbank in Nordrhein-Westfalen wird in Siegburg entstehen. Dies teilte jetzt die Gauselmann-Gruppe mit. Sie hatte 2021 die Spielbankstandorte vom Land NRW mit der Genehmigung übernommen, die Anzahl an Spielbanken auf bis zu sechs Standorte zu erhöhen. Die Eröffnung ist für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant.

.