SiebersPartner erhält Förderbescheide für Clouth.Tor2

Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach hat heute das Projekt Clouth.Tor2 in Köln-Nippes besucht und zwei Förderbescheide überreicht. Auf dem historischen Industrieareal der ehemaligen Clouth-Gummifabrik mit Bestandsgebäuden entwickelt der Projektentwickler SiebersPartner ein nachhaltiges Quartier, bei dem Kultur, Arbeiten, Gastronomie, Start-ups, Studieren und Wohnen eng vernetzt sein werden. SiebersPartner-Chef Klaus Braß nahm die Förderbescheide für gefördertes Wohnen entgegen und führte die Ministerin anschließend durch die historischen Bestandsgebäude aus den 1920er und 1950er Jahren.

