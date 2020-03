Sieben Teams erarbeiten Entwürfe für Frankfurts Nordwesten

Planungsdezernent Mike Josef hat sich mit den Mitgliedern des Consiliums zur Weiterentwicklung des „Neuen Stadtteils der Quartiere“ beraten. Bei der Sitzung wurden insbesondere die Hinweise der Bürgerinnen und Bürger besprochen, die bei den beiden Dialogveranstaltungen am 28. November 2019 und am 15. Februar eingebracht wurden.

„Mir ist wichtig, dass die Hinweise der Bürgerinnen und Bürger direkt an die Planungsteams weitergegeben werden. Wir wollen eine dialogbasierte Planung, bei der sich Befürworter und Kritiker des Projekts aktiv einbringen können. Im Rahmen der Bürgerdialoge wurde deutlich, dass bei der Planung auch ein Mehrwert für die benachbarten Quartiere entstehen muss und dass wir das Thema Mobilität intensiver bearbeiten müssen. Das werden wir jetzt angehen“, so Planungsdezernent Josef.



„Bei der Weiterentwicklung des Frankfurter Nordwestens muss der Mehrwert für die bestehenden Quartiere erkennbar werden. Die Entwurfsteams sollen aufzeigen, wie das Neue mit dem Bestand verbunden werden kann. Es geht um ganz konkrete Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in den angrenzenden Stadtteilen und Nachbarkommunen beitragen können“, ergänzt Uli Hellweg, Vorsitzender des Consiliums.



„Wenn wir von der ‚Mobilität der Zukunft‘ reden, dann brauchen wir einen integrierten Blick auf Stadtplanung und Mobilität. Es geht nicht nur um technische Fragen, sondern auch um ein verändertes Nutzerverhalten. Gerade in den Großstädten stellen wir eine Abkehr vom Auto fest. Das hat verschiedene Ursachen, die wir durch kluge Planung unterstützen können“, erläutert Burkhard Horn, Mitglied des Consiliums und Verkehrsplaner.



Als nächsten Schritt kündigte Josef an, dass sieben Teams aus Stadt- und Landschaftsplanern räumliche Studien zu Stadt und Landschaft erarbeiten sollen. Nach einem vorgeschalteten europaweiten Auswahlverfahren wurden folgende sieben Teams beauftragt:



- Arup (Frankfurt/London), InD Initialdesign (Berlin/Paris), urbanista (Hamburg)

- bb22 (Frankfurt), Lola Landscape (Rotterdam), meixner schlüter wendt (Frankfurt), Transsolar (Stuttgart)

- Cityförster (Hannover), Urbane Gestalten (Köln)

- KH studio (Paris)

- Rheinflügel Severin (Düsseldorf), A24 (Berlin)

- Superwien (Wien), Siri Frech (Berlin), DnD Landschaftsplanung (Wien)

- ToBe Stadt (Frankfurt), Ramboll Dreiseitl (Überlingen), komobile (Wien)



Die Bearbeitungszeit beträgt für die Planungsteams rund sechs Monate, Ergebnisse sollen im November 2020 vorliegen. Anfang Mai 2020 werden erste Zwischenergebnisse im Rahmen eines Bürgerdialogs öffentlich vorgestellt.



Das Consilium ist mit externen Experten unterschiedlicher Disziplinen besetzt und beschäftigt sich mit Fragen zur Stadtentwicklung, zur Architektur, zum Verkehr und zur Freiraumplanung sowie zu Beteiligungsverfahren. Es hat ferner die Aufgabe, Erfahrungen aus anderen Städten und seine Expertisen in das Verfahren einzubringen.