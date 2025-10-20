Sicore vermietet 3.000 m² Bürofläche an Stadt Amsterdam

Sicore Real Assets hat mit der Stadt Amsterdam einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen. Die Kommune nutzt künftig die kompletten 3.036 m² Mietfläche in der Anderlechtlaan 181 im südwestlichen Amsterdam und wird damit alleiniger Ankermieter der Liegenschaft.

.

Vorgesehen sind eine umfangreiche Entkernung und Umwidmung der bisherigen Büroflächen zur Unterbringung ukrainischer Geflüchteter. Mit diesem Vermietungserfolg ist die Immobilie zu 100 Prozent belegt.



Die Immobilie wurde ursprünglich im Jahr 1992 errichtet und umfasst sechs Stockwerke zuzüglich 48 Pkw-Stellplätzen im Untergeschoss. Durch die angrenzende Lage am Rande eines bestehenden Wohngebiets bietet sich die Umnutzung hier in besonderem Maße an. In fußläufiger Umgebung befinden sich verschiedene Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr, Einkaufsmöglichkeiten sowie Grün- und Sportflächen.



„Die Vermietung zeigt, dass ein erfahrener Asset Manager ohne Scheuklappen langfristige Verträge mit maximal bonitätsstarken Partnern wie der öffentlichen Hand auch bei älteren Bestandsimmobilien erreichen kann. Für unsere Investoren bedeutet das sicher planbare Cashflows. Es freut uns besonders, dass die Bestandsflächen einem wichtigen sozialen Zweck zugeführt werden können und wir so zur Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten einen kleinen Beitrag leisten können“, sagt Martina Averbeck, Sprecherin der Geschäftsführung von Sicore Real Assets.



Sicore Real Assets wurde bei den Verhandlungen vom Makler 1530 Real Estate und vom Verwalter DHVM Vastgoed Management beraten.