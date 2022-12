Sibylle Jesgarz übernimmt Führung der Hanau IBM

Ein Führungswechsel steht für den Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement (IBM) an. Am 31. März verabschiedet sich die aktuelle Betriebsleiterin Hiltrud Herbst nach 33 Jahren im Dienste der Stadt Hanau in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin wird Sibylle Jesgarz, die bereits die stellvertretende Leitung des Eigenbetriebs innehat.

.

Als studierte Diplom-Ingenieurin und gebürtige Hanauerin weiß Jesgarz nicht nur, worauf es in der Leitungsposition ankommt, sondern auch, wie vielfältig die Aufgaben in der Stadt Hanau in den kommenden Jahren sein werden. „Wir haben die Verantwortung für derzeit knapp 250 Gebäude in der Stadt. Aufgrund des aktuellen Wachstums der Stadt wird weiterhin ein Schwerpunkt der kommenden Jahre in dem Ausbau von Schulen und Kindertagesstätten liegen“, erzählte Jesgarz bei ihrem Besuch bei Oberbürgermeister Claus Kaminsky. Dabei nannte sie die Erweiterung des Schulzentrums Hessen-Homburg sowie der Lindenauschule als zwei Beispiele.



Eine der großen aktuellen Herausforderungen sind die stetig steigenden Kos­ten im Bausektor. „Im Bau kann man die Kosten im Vorfeld natürlich immer nur schätzen. Al­lerdings hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die Mitarbeitenden im städtischen Eigen­betrieb die Investitionspläne immer mit großer Weitsicht aufsetzen. Mit dieser Art der Planung sind wir in den letzten Jahren äußerst gut gefahren“, lobte Bürgermeister Axel Weiss-Thiel die Arbeit des Eigenbetriebs. Für den Eigenbetrieb ist es daher äußerst positiv, dass Jesgarz nach 10 Jahren Tätigkeit in der freien Wirt­schaft als Architektin bereits 2011 zum städtischen Immobilien und Baumanagement wechselte und die stellvertretende Lei­tung übernahm. Insofern kennt sie Verfahren, Anforderungen und Notwendigkeiten im Be­reich kommunaler Bauprojekte nur allzu gut.