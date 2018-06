Wilhelm-Leuschner-Straße 14

©

Ship it, ein Online-Getränkehändler mietet ca. 1.200 m² Hallenfläche im Landkreis Offenbach an. Der neue Standort des Unternehmens befindet sich in der Wilhelm-Leuschner-Straße 14 in Seligenstadt, zwischen Hanau und Aschaffenburg. Der Mietvertrag wurde durch die Immobilienmakler von Immolox aus Frankfurt am Main vermittelt.

.