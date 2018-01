ShareDnC : „Freundliche Übernahme“ der Konkurrenz

Im September hatte das Kölner Start-up ShareDnC Finanzmittel in siebenstelliger Millionenhöhe bei Potentaten der Immobilienwirtschaft eingesammelt, um seine Plattform zur Vermittlung kleiner Büroflächen weiter auszubauen [Immobilien-Startup ShareDnC erhält Millionenfinanzierung ]. Im einen ersten Schritt rüsten die Office-Vermittler nun technisch mächtig auf – nicht mühsam step by step, sondern schlicht durch die Übernahme des direkten Konkurrenten Optionspace. Der Wettbewerber ist regional sehr exponiert auf Berlin fokussiert, technologisch aber ausgefeilter aufgestellt als die Kölner. Beide Seiten bekunden, dass es sich um eine „freundliche Übernahme“ handelt.

ShareDnC -Mitgründer und Geschäftsführer Philipp Hartje erklärte, dass die Plattform derzeit Schreibtische und kleine Büros in rund 100 deutschen Städten und in Österreich vermittle. Durch die Integration der Software von Optionspace soll die Qualität des Angebots deutlich verbessert und die zielgerichtete Filterung nach individuellen Wünschen forciert werden. Im Blick haben die Kölner dabei vor allem auch die Klientel der Selbständigen und Freiberufler. Ebenso wie kleine Unternehmen, die Teilbereiche von Sekretariat und/oder Verwaltung outsourcen möchten.



Optionspace war erst im Frühjahr letzten Jahres an den Start gegangen, hatte sich aber in der Hauptstadt schnell eine veritable Position erarbeitet. Wie viel ShareDnC für den Konkurrenten (und dessen Domain) bezahlt hat, wurde nicht verlautbart. Die Verschmelzung der beiden Unternehmen findet zeitnah statt. Und das Expansionsziel, in Europa zu einer führenden Plattform für die Vermittlung kleiner Office-Spaces zu werden, steht weiterhin obenan.