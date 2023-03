Shaftesbury verkauft zwei Pflegeheime in Friesland

Zwei Pflegeimmobilien in Friesland haben einen neuen Eigentümer. Die Einrichtungen mit insgesamt 168 Plätzen befinden sich in den ostfriesischen Städten Emden und Wittmund nordwestlich von Bremen. Die Veräußerung umfasste ausschließlich die Immobilien. Der Mietvertrag mit einem großen privaten Betreiber wird unverändert fortgesetzt. Verkäufer war ein luxemburgischer Fonds, der von der Shaftesbury Asset Management Group verwaltet wird. Die Immobilien wurden durch einen ebenfalls in Luxemburg ansässigen Health Care-Fonds erworben. Terranus war vermittelnd tätig.

.