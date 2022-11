Sh Weimar verkauft Wohnungsneubau in Weimar an Family Office

Die SH Weimar GmbH, eine Tochtergesellschaft der Estel Real Estate und die SH Management, haben ihr fast fertig gestelltes Wohnprojekt am Großen Ettersberg im Weimarer Stadtteil Nordstadt verkauft. Die drei Mehrfamilienhäuser wechseln in den Bestand eines Family Office einer bekannten deutschen Unternehmerfamilie. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Bau der drei Wohnhäuser startete im Jahr 2020 und wird bis Ende dieses Jahres fertiggestellt sein. Die Objekte bieten eine Gesamtwohnfläche von circa 2.460 m². Jedes Objekt verfügt über acht Mietwohnungen mit komfortabler Innenausstattung, bodentiefen Fenstern und Balkonen. Die Wohnungsgrößen reichen von drei bis vier Zimmern mit 85 bis 107 m². Für den ruhenden Verkehr stehen 16 Tiefgaragenstellplätze sowie acht Parkflächen mit Carport zur Verfügung. Die drei Häuser befinden sich in der Bloisstraße 2, 2a und 10.



„Die Nordstadt am Fuße des Großen Ettersberges gehört zu den jungen Weimarer Stadtteilen. Hier leben gut 5.500 Menschen. Viele Grünflächen und Kinderspielplätze rundherum machen den Standort besonders für Familien attraktiv“, erzählt Franziska Rollberg, Geschäftsführerin der Estel Real Estate. Schulen, Ärzte und Geschäfte des täglichen Bedarfs befinden sich im nahen Umfeld. Durch die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist die Innenstadt schnell zu erreichen.