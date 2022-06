SGS mietet 6.300 m² in Puchheim

Die Münchner Niederlassung der SGS Germany GmbH mietet rund 6.300 m² Büro- und Forschungsflächen in Puchheim bei München. Der Umzug erfolgt in 2024 nach Abschluss aller baulichen Maßnahmen.

.

Die Flächen in der Benzstraße 26/28/32 werden für den Prüf- und Zertifizierdienstleister mit Hauptsitz in Genf aktuell revitalisiert und ausgebaut, darüber hinaus erstellt der Eigentümer einen Neubau für die Unterbringung einer Testhalle.



Dem Vermieter Hallenwerk stand die Ludwig Berthold GmbH beratend zur Seite, der Mieter wurde von Knight Frank München beraten.



„Am Münchner Mietmarkt setzt sich der Aufwärtstrend fort, Großabschlüsse nehmen wieder zu, gerade das Umland profitiert von Nutzern aus den Bereichen IT und Automotive, welche gezielt Hybridflächen für Büro und Workshop suchen“, kommentiert Dieter Mendl, Managing Director Knight Frank.