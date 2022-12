SG Steuer- und Wirtschaftsakademie mietet am Hauptbahnhof

Zum 01.02.2023 wird die SG Steuer- und Wirtschaftsakademie GmbH – ein auf Umschulungen und Weiterbildungen im Steuerfach spezialisiertes Unternehmen – rund 200 m² Bürofläche in der Düsseldorfer Innenstadt vis-à-vis dem Hauptbahnhof anmieten.

.

Die Räumlichkeiten in der Graf-Adolf-Straße 89, nur unweit des bisherigen Standorts, befinden sich in einer 6.600 m² großen Immobilie, mit der DAK-Gesundheit als Hauptmieter. Betreut wird die Liegenschaft von der Suprema Immobilienverwaltung GmbH.



„Wir freuen uns, für den Mieter eine passgenaue Bürofläche nach seinen Vorstellungen gefunden zu haben. Mitten in der Düsseldorfer Innenstadt gelegen, überzeugen die neuen Räumlichkeiten nicht nur durch ihre zentrale Lage, sondern auch durch die unmittelbare Nähe zum Düsseldorfer Hauptbahnhof“, so Sebastian Renke, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf, der die Vermittlung beratend begleitet hat.