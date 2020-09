Seven Principles mietet 1.200 m² Büroflächen in Köln

Cushman & Wakefield hat im ABC-Tower in Köln-Gremberghoven und in den Seiler Höfen in Köln-Mülheim insgesamt ca. 1.200 m² Büroflächen an den deutschen IT-Dienstleister Seven Principles vermittelt – in Form eines exklusiven Alleinsuchauftrages.

.

Der ABC-Tower befindet sich in Porz-Gremberghoven in der Ettore-Bugatti-Straße 6-14. Das 2003 fertiggestellte Bürogebäude verfügt über eine Gesamtfläche von ca. 24.000 m². Diese verteilt sich auf 17 Etagen im Turm sowie sechs Etagen im Büro-Nebengebäude.



Die Seiler Höfe liegen in Köln-Mülheim in der Schanzenstraße. Die Höfe wurden 1913 erbaut und 2007 revitalisiert. Diese besitzen nahezu 20.000 m² Büro-, Atelier- sowie Produktionsflächen für verschiedene gewerbliche Nutzungsarten.