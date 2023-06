Auf rund 600 m² wurde ein neues Duty-Free- und Duty-Paid-Areal von Setur am Köln Bonn Airport im Terminal 2 eröffnet. Bereits Anfang Juni hatte Setur seine neuen Ladenflächen in Terminal 1 eröffnet [wir berichteten]. Die Neugestaltung der Duty-Free-Bereiche am Köln Bonn Airport ist damit abgeschlossen.

