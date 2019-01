Berlin: Set Fashion zieht in die Rosenthaler Straße

Set Fashion eröffnet im Februar auf rund 150 m² in der Rosenthaler Straße 48 am Hackeschen Markt einen Store. Der Vormieter The Kooples verlässt mit seinem Sport-Konzept den Standort, ist allerdings weiterhin mit der Hauptmarke in der direkten Nachbarschaft (Neuen Schönhauser Straße 11) vertreten. Lührmann hat die Fläche im Erd- und ersten Obergeschoss vermittelt.

.

„Das Modeumfeld mit Sandro, Drykorn, Ba&Sh sowie The Kooples ist perfekt für Set Fashion“, erläutert Christin Franke, Consultant in der Vermietung bei Lührmann Berlin, den Mieterwechsel in der repräsentativen Ecklage. Das Quartier am Hackeschen Markt sei eine der beliebtesten Shopping-Lagen der Stadt. „Im gesamten Viertel sind zahlreiche modische Labels und urbane Marken vertreten“, so Franke weiter.